Дзагоев не сможет сыграть за сборную России в групповом этапе ЧМ-2018

Дзагоев не сможет появиться в остальных матчах группового этапа ЧМ-2018 из-за полученной травмы. Об этом он сам рассказал во время беседы с журналистами.

Как известно, полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и теперь находится под строгим наблюдением врачей. Из-за этого он не сможет отыграть оставшиеся матчи группового этапа на ЧМ-2018, однако Дзагоев не теряет надежды, что российской сборной удастся выйти в плей-офф и тогда он уже сможет играть.

Стоит отметить, что в настоящий момент остается неизвестным, когда на самом деле Дзагоев вновь сможет выйти на поле, однако полузащитник не теряет надежды, что это произойдет уже совсем скоро.

Напомним, что свой следующий матч сборная Россия будет играть с футболистами из Египта, начало игры запланировано на 19 июня 21:00 по московскому времени.