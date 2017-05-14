В Ростове Роналдо наткнулся на болельщиков в одном из баров и устроил селфи-сессию

Знаменитый футболист прилетел в Ростов, чтобы поддержать сборную Бразилии в матче со Швейцарией. Он уже успел пообщаться с игроками сборной и болельщиками.

Как стало известно, в Ростов прилетел один из лучших игроков в истории футбола, бразильский экс-форвард Роналдо. Он приехал специально для того, чтобы посмотреть матч Бразилия Швейцария, который пройдет в Ростове в 21:00 по московскому времени.

Примечательно, что этой ночью Роналдо уже успел пообщаться с бразильской командой в одном из местных отелей, а также заглянул в один из баров Ростова, где наткнулся на болельщиков. Бывший 41-летний футболист раздавал автографы всем желающим, а также устроил импровизированную селфи-сессию.

Стоит отметить, что по версии букмекеров, пятикратный чемпион мира, сборная Бразилии, имеет все шансы на победу в этом матче ЧМ-2018.