Тренер сборной Мексики рассказал о шансах победить Германию на ЧМ-2018

Ожиданиями от грядущего матча сборных Мексики и Германии во время ЧМ-2018 поделился главный тренер мексиканской команды. По его словам, матч будет довольно красивым и великолепным.

Как известно, в воскресенье, 17 июня, на стадионе "Лужники" в Москве пройдет встреча сборных Мексики и Германии. Матч состоится в 18:00 по московскому времени, игра обещает быть довольно зрелищной. Своим мнением относительно грядущего матча поделился и главный тренер мексиканской сборной Хуан Карлос Осорио. По его словам, мексиканцам предоставился шанс сыграть с лучшей командой и одержать победу.

Осорио отметил, что о грамотном владении мячом немецкой сборной известно всем, однако мексиканцы не намерены менять свою тактику. Сборная Мексики имеет все шансы навязать борьбу Германии, потому упускать такую возможность не намерена. Кроме того, Осорио пообещал фанат красивую и великолепную игру, Мексика будет до последнего бороться с Германией на равных.