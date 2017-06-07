Испанские СМИ раскрыли 5 фактов о семье Криштиану Роналду

Испанские журналисты в период Чемпионата мира по футболу решили раскрыть 5 самых интересных фактов о семье одного из лучших футболистов современности Криштиану Роналду. СМИ вспомнили, как о родителях спортсмена, так и про его нынешнюю девушку.

Журналисты из Испании проинформировали, что португалец Криштиану Роналду подарил своей девушке Джорджине Родригес кольцо за £615 000, однако точной даты свадьбы пока не известно. Сейчас пара воспитывает троих детей Роналду от суррогатных матерей и совместную дочь Алану. Также СМИ сообщают, что мама Роналду, Мария, хотела сделать аборт, когда она была беременна, но одумалась и теперь очень гордится сыном.

Известно, что родной отец футболиста был алкоголиком и жестоко обращался к матери Роналду. Уже тогда мальчик решил, что во взрослой жизни будет вести исключительно здоровый образ жизни. Последним фактом является то, что в 16-летнем возрасте Роналду помог родному брату побороть зависимость от наркотиков, оплатив ему реабилитацию.