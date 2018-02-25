ЧМ-2018: Россия забила второй гол

Как оказалось, после первого гола ждать второго долго не пришлось. Российская сборная забивает уже второй мяч в ворота Саудовской Аравии, счет на табло – 2:0.

Второй гол был забит на 43-й минуте матча. Его забил Денис Черышев, вышедший на поле вместо Алана Дзагоева, получившего травму. На 22-й минуте Дзагоев был травмирован, а вместо него выпустили хавбека «Вельярреала» Черышева.

Черышев получил голевую передачу от Зобнина. Полузащитник московского «Спартака» передал мяч Черышеву, а тот смог забить его в ворота Саудовской Аравии. Совсем недавно болельщики радовались первому голу, теперь же овации и крики возгласов приветствует Черышева, забившего второй гол. Счет первого матча, в котором Россия играет против сборной Саудовской Аравии, на данный момент 2:0.