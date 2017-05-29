Овечкин окунул лицом в Кубок Стэнли насмехавшегося над ним Джимми Фэллона

Овечкин припомнил все насмешки Фэллона, а затем взял его за ноги и окунул лицом в Кубок Стэнли. Все это произошло во время эфира популярного шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Как стало известно, российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александ Овечкин буквально недавно стал обладателем Кубка Стэнли и до сих пор продолжает праздновать победу своей команды. В сети появляются его видео и фотографии с Кубком, создается впечатление, что он не расстается с ним ни на минуту.

Недавно его пригласили в шоу Джимми Фэллона, куда он также захватил Кубок Стэнли и вратаря команды Брэйдена Холтби. Стоит отметить, что Джимми Фэллон неоднократно шутил по поводу внешнего вида Овечкина, отмечая, что хоккеист неплохо бы смотрелся в компании мамонтов, насмехался над его прической и отсутствием передних зубов. Несмотря на это, передача прошла в позитивном русле, а в конце шоу Фэллон даже захотел испить из Кубка Стэнли вместе с хоккеистами.

Изначально он отметил, что это следует сделать, как приличным людям, потому раздал всем соломинки для коктейлей. Спустя пару секунд он заметил, что это будет слишком долго и нужно искать другой способ. Тогда Овечкин и Холтби схватили телеведущего за ноги и перевернули таким образом, что его лицо оказалось около Кубка. Именно в таком положении Фэллон продолжил пить из легендарного кубка.