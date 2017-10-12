Владимир Соловьев не надеется на победу России в ЧМ-2018 даже внутри группы

Футбольные фанаты с нетерпением ждут начала первых матчей ЧМ-2018, многих интересует, какое место займет в турнирной таблице сборная России. Журналист Владимир Соловьев уверяет, что команда будет на первом месте только пока счет «0:0».

На своей странице в Instagram Владимир Соловьев опубликовал фотографию, сделанную, очевидно не им самим, но выражающую его отношение к сборной России по футболу. Это список команд, которые состоят в группе «А» и их результаты. Россия стоит первой, но и матчи еще не начались. «Пока всё нормально. Идём на 1 месте», - фанаты радуются, что хотя бы в таком раскладе, отечественная команда по футболу лидирует.

Некоторые поддержали журналиста, сказав, что даже смотреть на игру не будут. Но другие оказались не столь пессимистичны, заявив, что внутри группы Россия точно займет хотя бы третье место. Напомним, что всего в группе А команд четыре: Россия, Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.