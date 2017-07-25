Ежегодные состязания Ростеха «Ударная десятка» стартовали в Уфе

Отборочный этап чемпионата по боксу и силе удара «Ударная десятка» Госкорпорации Ростех состоялся 1 июня 2018 года в Уфе.



В спорткомплексе «Уфимского агрегатного производственного объединения», входящего в холдинг «Технодинамика», собрались более 1500 представителей предприятий холдинга, претендующих на звание чемпиона в финале турнира, который пройдет в конце года. Организатором чемпионата выступают Госкорпорация Ростех, холдинг «Технодинамика» и известный спортклуб «Академия бокса».



Участников грандиозного спортивного события приветствовал Игорь Насенков, гендиректор «Технодинамики». Он заявил, что у команды холдинга есть все возможности стать триумфатором финала. Победители отборочного этапа среди мужчин и женщин получили достойное вознаграждение: 1 место —25 тыс. рублей, 2 место — 20 тыс. рублей, 3 место — 15 тыс. рублей.



Болельщики состязаний тоже не остались без внимания организаторов: им была предоставлена возможность продемонстрировать меткость стрельбы из лука, сдать нормы ГТО и принять участие в соревнованиях по армрестлингу. На площадке состоялись концерты кавер-групп и розыгрыши призов.