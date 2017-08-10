Сегодня стало известно о неприятном инциденте, который произошёл с игроком итальянского футбольного клуба «Туттокуойо» Федерико Дзини. Сообщается, что футболист планировал вернуть свою бывшую девушку Элизу Амату перед собственным днём рождения.

Когда парень пришёл к ней домой и предложил начать отношения с чистого листа, девушка отказалась и выставила Дзини за дверь, не желая продолжать разговор с бывшим парнем. Вероятно, он ожидал подобного поворота событий и решил действовать более конкретным образом.

По словам соседей Аматы, было слышно несколько выстрелов. Люди сразу же вызвали органы правопорядка и скорую помощь, однако к их приезду Луиза скончалась.

По предварительным данным, Федерико после убийства перенёс экс-возлюбленную в свой автомобиль и уехал с места происшествия. Проехав несколько сотен метров, футболист совершил самоубийство. Чуть позже бывшая пара была найдена полицией в Сан-Миниато. На данный момент расследование продолжается.