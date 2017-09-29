Бразильский футболист Роналдиньо собрался жениться сразу на двух девушках

Мировые таблоиды массово проинформировали, что известный футболист Роналдиньо предложил сразу двум девушкам выйти за него замуж. Сообщается, что влюбленные втроем проживают в шикарном особняке спортсмена в Рио-де-Жанейро.

Сообщается, что бразильский футболист Роналдиньо собирается жениться на двух женщинах одновременно. По словам журналистов, футболист сделал предложение своим возлюбленным Присцилле Коэльо и Беатрис Сузе. Известно, что 38-летний Роналдиньо уже долгое время живет с двумя невестами в своем особняке в Рио-де-Жанейро. Стоимость поместья составляет 5 млн. фунтов стерлингов.

Инсайдеры проинформировали, что необычная свадьба состоится уже в августе текущего года. Напомним, что бывший игрок «Барселоны» начал встречаться с Беатрис в 2016 году, но не стал разрывать свои отношения с Присциллой.