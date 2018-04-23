Современный горнолыжный комплекс построят в поселении Краснопахорское

Более 100 гектаров земли в Новой Москве было выделено под строительство горнолыжного комплекса и другой недвижимости, включая 17 тысяч «квадратов» жилья. Информация о предстоящем строительстве была получена от председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Согласно имеющейся информации, строительство будет вестись в поселении Краснопахорское около спортивно-оздоровительного парка «Красная Пахра». По плану, горнолыжный комплекс и объекты его обслуживания будут возведены на 5,6 «квадратах», 82 гектара уйдет под постройку административно-деловых зданий, а на 17 тысячах кв.метрах будут построены жилые дома.

Напомним, что рост внутреннего туризма отмечается по всей России. Как говорит генеральный директор сочинского курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин, увеличение турпотока на управляемом им горнолыжном курорте зимой 2018 года свидетельствует об интересе жителей России к горнолыжному туризму.







