«Это судьба»: в выигрыше Израиля на «Евровидении» найден шанс для победы России на ЧМ-2018

Победа Израиля на «Евровидении» может принести не только известность певице Netta, но и победу России на ЧМ-2018. К такому выводу пришли спортивные эксперты, которые проследили некую статистику: когда на песенном конкурсе выигрывает Израиль, на ЧМ выигрывает страна, принимающая мундиале.

Как оказалось, у России есть все шансы победить на ЧМ-2018. Об этом свидетельствует статистика, которая может казаться совпадением, а может быть и закономерностью. Если верить спортивным аналитикам, российская сборная станет победителем мундиале из-за давней приметы, связанной с Израилем и «Евровидением».

Началось все в 1978 году, когда чемпионат мира выиграла Аргентина, которая и принимала состязание. В тот год на «Евровидении» победу держал Израиль.

Затем, в 1998 году, когда Израиль еще раз победил на «Евровидении», ЧМ выиграла Франция, принимавшая футбольный поединок на территории страны. Помимо этого, правдоподобности примете придает еще и тот факт, что в 1978 году Лигу чемпионов выиграл «Ливерпуль» Великобритании, а в 1998 году – мадридский «реал». В этом, 2018 года, когда Израиль снова стал победителем «Евровидения», на Лигу чемпионов отправятся и «Реал», и «Ливерпуль».

По мнению аналитиков, примета должна «сработать» - победа Израиля является признаком того, что на ЧМ-2018 выиграет Россия, которая будет принимать мундиале.