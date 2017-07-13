Голкипер Александр Филимонов решил закончить свою карьеру

Александр Филимонов, который является вратарем подмосковного клуба «Долгопрудный» и был вратарем в составе российской сборной по футболу, принял решение закончить свою карьеру. 27 мая 44-летний голкипер отыграет финальный матч и посетит автограф-сессию, эта игра станет завершающей в его карьере.

Как сообщается на сайте ПФЛ «Долгопрудный», Александр Филимонов принял решение и сообщил о завершении своей карьеры. Он решил провести завершающий матч в 44 года. 27 мая легендарный голкипер проведет игру против команды «Луки-Энергия». Затем он посетит автограф-сессию.

Александр Филимонов, когда играл за «Спартак», получил звание шестикратного чемпиона России. За игру в пляжный футбол голкипер получил Межконтинентальный кубок и победил чемпионат мира и Евролиги.

Отмечается, что финальный матч Филимонова состоится на стадионе «Салют» в городе Долгопрудном. Для всех желающих вход будет свободным, игра начнется в 16:00.