Жуков заявил о своем намерении покинуть пост президента Олимпийского комитета России

Сегодня, 13:20 \\ Спорт

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков объявил о своем уходе с занимаемой должности. По его словам, в настоящий момент он намерен сосредоточить все свое внимание и время на работе в Госдуме.

 Как стало известно, Александр Жуков заявил о том, что больше не хочет занимать должность президента ОКР и добровольно покидает свой пост. Кроме того, Жуков не будет выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах. Он рассказал, что сейчас у него скопилось довольно много работы в Госдуме VII созыва, где он является первым зампредом, потому времени на ОКР у него совсем не остается.

Стоит отметить, что выборы нового президента Олимпийского комитета России состоятся уже 29 мая, однако до сих пор никто не выдвинул свою кандидатуру на освободившуюся должность.

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Автор - Наталья Черная
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