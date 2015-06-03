Жуков заявил о своем намерении покинуть пост президента Олимпийского комитета России

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков объявил о своем уходе с занимаемой должности. По его словам, в настоящий момент он намерен сосредоточить все свое внимание и время на работе в Госдуме.

Как стало известно, Александр Жуков заявил о том, что больше не хочет занимать должность президента ОКР и добровольно покидает свой пост. Кроме того, Жуков не будет выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах. Он рассказал, что сейчас у него скопилось довольно много работы в Госдуме VII созыва, где он является первым зампредом, потому времени на ОКР у него совсем не остается.

Стоит отметить, что выборы нового президента Олимпийского комитета России состоятся уже 29 мая, однако до сих пор никто не выдвинул свою кандидатуру на освободившуюся должность.