Ляйсан Утяшева поможет «лучшим» детям выйти на поле во время FIFA-2018

Гимнастка Ляйсан Утяшева, используя свою репутацию посла, предлагает детям и их родителям выиграть возможность во время главного футбольного события выйти на поле с флагом FIFA и другие привилегии.





Как было упомянуто выше, Ляйсан Утяшева была выбрана послом Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России летом. Для того чтобы как-то задобрить фанатов, Ляйсан предлагает принять участие в конкурсе и выиграть уникальный приз: «авторы самых классных постов получат шанс выйти на поле с флагом FIFA, посмотреть игру и получить подарки от adidas».



Для участия в конкурсе необходимо быть ребёнком, или иметь ребёнка, возрастом от 12 до 17 лет. Фото футбольной тематики с участием девочки или мальчика нужно опубликовать под хештегом и подкрепить его историей того, что этот спор для него значит. Для большего удобства, родителей и их детей просят указать город, в который им удобного приехать.