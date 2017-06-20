Игрок "ПСЖ" высморкался в руку и вытер ее о футболку Роналду

Игрок французского футбольного клуба "ПСЖ" Дани Алвес во время матча на поле совершил довольно мерзкий поступок в отношении нападающего "Реала" Криштиану Роналду. Так, Алвес высморкался и незаметно вытер руку о футболку Роналду.

На видео попал довольно неприятный момент, который произошел во время футбольного поединка в рамках 1/8 финала турнира Лиги чемпионов. Защитник "ПСЖ" Дани Алвес решил высморкаться, однако платка у него с собой не нашлось. Он сделал это в свою руку, а затем, словно приобняв нападающего "Реала" Криштиану Роналду,вытер все содержимое своего носа о его футболку.

Камерам удалось зафиксировать этот мерзкий инцидент и его распространили в Сети.

Стоит отметить, что футбольный матч закончился победой "Реала". Соперники покинули поле, когда на табло виднелся счет "2:1". Из-за этого проигрыша французская команда покинула турнир.