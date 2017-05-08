Сборная Германии отобрала у Канады право встретить с Россией в финале Олимпиады

23 февраля германская хоккейная сборная отобрала у Канады право побороться с Россией за победу в финале Олимпийских игр-2018. Полуфинальный матч завершился со счетом 4:3.

Канадской команде на 29-й минуте очко принес Жильбер Брюле, на 43-й - Мэт Робинсон и на 50-й забил Дерек Рой. Среди немцев забросили шайбы Брукс Мацек на 15-й минуте, Матиас Плахта - 24-й, Франк Мауэр - на 27-й, а также Патрик Хагер - на 33-й. Разрыв сборной ФРГ мог быть больше, если бы Доминику Кахуну удалось успешно выполнить штрафной бросок.

Стоит отметить, что за историю хоккея германцам удалось одолеть Канаду уже в третий раз. Однако победа над канадцами в рамках Олимпиады стала для них дебютной. Ранее выигрывать удавалось лишь на групповых этапах мировых чемпионатов. Теперь же немцы вырвались к схватке за золото. В решающей игре они станут препятствием для россиян на пути к драгоценной медали.