Глава МИД Сербии подарил Лаврову именную футболку сборной Сербии

Глава МИД Сербии Ивица Дачич презентовал главе МИД России Сергею Лаврову именную футболку сборной Сербии по футболу с номером 10. Номер футболки Дачич пояснил тем, что Лавров «играет на десятку».

Во время встречи главы МИД Сербии с главой МИД России проходила пресс-конференция, где политики сообщали об итогах переговоров. На мероприятии Дачич презентовал Лаврову футболку. Футболка является копией формы сборной Сербии по футболу. На ней нанесено имя Сергея Лаврова и указан номер 10. Выбор номера Дачич пояснил весьма оригинально.

По словам главы МИД Сербии, он долго думал о том, каким же номером обозначить футболку. В итоге он решил, что Лавров «играет на десятку» и остановился на данной цифре. Известно, что Лавров является фанатом футбола и подарок он оценил. Глава МИД России указал, что будет «болеть за красивый футбол», намекая на предстоящий матча, где сразятся сборные Бразилии и Сербии.

Также известно, что Ивица Дачич передел письмо для президента России Путина. Это он также сделал во время конференции с Лавровым и прессой. Мероприятие проходило в стенах правительственной виллы «Мир».