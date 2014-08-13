Экс-игрок "Ливерпуля" засветился в секс-шоу жены благодаря татуировке

Бывший игрок "Ливерпуля" Джермейн Пеннант засветился в одном из секс-шоу своей супруги, модели Элис Гудвин. Его узнали по довольно примечательной татуировке на руке.

Как известно, жена футболиста занимается тем, что участвует в различных эротических сессиях, минута которой стоит 6 фунтов. В одной из таких сессий решил принять участие и Пеннант, он занимался сексом с женой в то время, когда на них с экрана смотрел незнакомый человек. Отмечается, что футболист всеми способами пытался скрыть свое лицо, однако его выдала примечательная татуировка на пальцах. В кадр попала его татуировка с надписью Love на пальцах.

Тот, кто наблюдал за данным секс-шоу, сразу же узнал Пеннанта и отметил, что это не то видео, в котором он хотел бы увидеть экс-игрока "Ливерпуля". Другие же пользователи Сети, прознавшие об инциденте, отметили, что если бы Джермейн также выкладывался на футбольном поле, как и на сексуальном, ему бы не пришлось участвовать в сомнительных сессиях с поминутной оплатой.