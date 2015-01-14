Корейские рестораны накормят гостей Олимпиады блюдами из мяса собак

В Южной Корее владельцы ресторанов накормят гостей и участников Олимпиады блюдами из собачатины. Как оказалось, рестораны отказываются повиноваться властям и не убирают мясо собак из меню.

Как стало известно, власти Южной Кореи обратились к владельцам 12 ресторанов, специализирующихся на продаже блюд из мяса собак, с просьбой убрать их из меню. Правительство пообещало возместить все убытки, так как основная прибыль данных заведений идет от продажи собачатины. Оказалось, что только два ресторана приняли предложение власти, 10 же продолжают угощать гостей мясом собак.

Изначально некоторые рестораны пошли на уступки и стали продавать свинину и говядину, однако от этого продажи резко пошли на спад. Тогда они приняли решение вернуться к собакам, игнорируя запрет властей.

Теперь гостям и участникам Олимпиады в Пхенчхане выпала возможность попробовать блюда из собачатины, что вызывает недовольство у оргкомитета. Они продолжают требовать у южнокорейской власти ввести запрет на подобные угощения.