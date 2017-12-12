Путин оценит подготовку стадиона в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018

1 февраля президент России Владимир Путин проведет осмотр стадиона в Ростове-на-Дону, также он оценит весь уровень подготовки города к грядущему ЧМ-2018. Осмотр города и стадиона Путин проведет на вертолете, сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как указал Песков, Путин облетит стадион на вертолете. В ходе полета он оценит качество выполненной работы и даст общие итоги по строительству стадиона. Помимо этого, визит Путина в Ростов включает в себя еще несколько визитов и осмотров.

Так, Путин осмотрит общую картину города и оценит, насколько Ростов готов к мундиале. Также президент посетит аэропорт Платов. Особенностью аэропорта является то, что его построили «с нуля».

На стадионе строительные работы уже завершены, об этом сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубей в конце 2017 года. На стадионе смогут поместиться 45 000 человек. На данной арене запланированы 4 матча ЧМ-2018.