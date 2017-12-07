Тягачев о допинговом скандале с РФ: «Нас снова поимели»

Почетный президент ОКР Леонид Тягачев прокомментировал допинговый скандал вокруг российских спортсменов. Как заявил Тягачев: «Нас снова поимели».

По словам Тягачева, до начала ОИ осталось слишком мало времени, а ситуация так и не решилась. После начала скандала вокруг российских олимпийцев в ОКР проделали много работы, но конфликт остается неразрешенным.

Как указал Тягачев, сославшись на спортсменов, «Нас снова поимели, причем со всей силы». Происходящее «обезглавливает команду России», так как из нее исключают ряд спортсменов.

Теперь, говорит Тягачев, «мы не знаем, что нам делать». Несмотря на все попытки разрешить конфликт ситуация с допинговым скандалом вокруг россиян напоминает строчку из песни о зайцах, где «чтоб они не делали, не идут дела». В происходящем Тягачев видит не только конфликт вокруг допинга, но и умышленные попытки дискредитировать россиян.