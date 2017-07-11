Футболист "Баварии" Сандро Вагнер забил гол пенисом

Запасной нападающий "Баварии" Сандро Вагнер прокомментировал свой первый забитый гол, после того, как вернулся в мюнхенский клуб. Он забил гол пенисом.

"Здорово наконец-то забить дома за родную команду. Лучшая часть меня тоже принял участие. Однако я считаю, что все произошло очень быстро. Хотя это все равно очень приятно". Вагнер забил гол бывшей команде «Хоффенхайму», в которой он провел практически два сезона. "Я праздную голы всем клубам, с которыми играю. И не имеет значение, был я там год или в ней тренер мой папа или мама. Это не имеет значение", - ответил Сандро.

Форвард вышел на замену на84-й минуте и забил гол после подачи Рафиньи на 90-й минуте. Вагнер воспитанник "Баварии" он играл в Мюнхене около 13 лет, он ушел от туда в 2008 году и возвратился на «Альянц-Арену» в зимнее трансферное окно.