В Астрахани гонщики сражаются на льду Соленого озера

28 января в Астрахани проходит решающая гонка чемпионата области по трековым автогонкам на льду. Участники соревнований демонстрируют свои умения на льду Соленого озера.

Как стало известно, в Астрахани проходят соревнования гонщиков, которые решились продемонстрировать свои умения и маневры на ледяной поверхности озера. Участники соревнований проходят решающий этап областного чемпионата.

27 января в гонке приняли участие 27 гонщиков, 2 человека из них – автоледи. 28 января участники заезда, прошедшие в полуфинал, пытаются попасть в финал и сразиться за титул победителя «Крещенской битвы».

Помимо основных участников гонки, возможность испытать свои силы и мощность личного авто получили и другие жители. Для желающих попробовать себя в маневрах на льду организаторы предоставили дополнительный круг, отделенный от основной трассы.

За порядком и безопасностью следят члены жюри и спасатели. Все предыдущие заезды проходили без происшествий. Участники соревнований показали слаженность, ответственность и смелость. Несмотря на опасную территорию, автолюбители проявили умения маневрировать на замерзшем озере.