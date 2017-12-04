На ОИ-2018 отправятся 169 российских спортсменов

Вице-президент Олимпийского Комитета России Станислав Поздняков сообщил, что на ОИ-2018 в Пхёнчхан отправятся 169 российских спортсменов. Решение об участие в соревнованиях атлеты будут принимать самостоятельно.

Как указал Станислав Поздняков, на данный момент уже точно утвердили заявку на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Южной Корее. В ней указано, что на ОИ отправятся 340 россиян, среди которых 169 человек – спортсмены, остальные – тренера и специалисты. Министр спорта Павел Колобков указал, что скоро на сайте Олимпийского комитета будет размещен список всех 169 спортсменов. У МОК к данным россиянам нет претензий по допинговым пробам и их допускают к участию.

Между тем, Поздняков отметил, что спортсмены самостоятельно решат, будут ли они соревноваться на ОИ. Поводом для их решения станет их собственный анализ всего происходящего вокруг конфликта с участием России в Олимпиаде.