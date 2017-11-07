ОКР запросила у МОК уточнения по поводу запрета проносить флаг РФ на трибуны

В ОКР сообщили о том, что официального запрета на использование российскими болельщиками флага России на Олимпийских играх 2018 года не поступало. Все же ОКР обратилась в МОК за уточнением по поводу запрета проносить флаг на трибуны.

Как сообщается, в заявлении ОКР сказано, что организационный комитет ОИ в Пхенчхане внес в правила для болельщиков некоторые поправки. Так, появился пункт о запрете зрителям приносить флаги государств, которые не принимают участия в соревнованиях. Отмечается, что данный пункт предусматривает возможность ограничения для тех стран, которые не были признаны мировым сообществом, а также не являются членами олимпийского движения.

Все же ОКР приняла решение обратиться в МОК за пояснениями по поводу запрета проносить флаг РФ на трибуны. ОКР ожидает официального подтверждения по данному вопросу. Стоит отметить, что по некоторым данным, ответ МОК ожидается до конца текущей недели.