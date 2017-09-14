МОК прокомментировал недопуск российских спортсменов на ОИ 2018

В Международном олимпийском комитете, дали оценку недопуска российских спортсменов на Олимпийские игры, которые состоятся в Южной Корее в нынешнем году.

Специалисты ориентировались на наш пресс-релиз, который был опубликован в пятницу. В нем разъясняется работа этого процесса, и по каким критериям были отобраны спортсмены, проинформировали СМИ, ссылаясь на МОК.

Как заявила Валери Фурнейрон, которая занимает должность председателя независимого органа по тестированию. Комитет хотел, чтобы в играх принимали участие «чистые» спортсмены. Так же она отметила, что отсутствие российских атлетов в списке приглашенных на Олимпийские игры, не является признаком того, что они были замешаны в допинге.

Напомним, что немного ранее СМИ стало известно, что приглашение на предстоящие Олимпийские игры в Южной Корее могут не получить известные титулованные спортсмены из РФ, даже при том условии, что они ни разу не были заподозрены в допинговых скандалах.