Стало известно, кто из российских хоккеистов не поедет на Олимпиаду-2018

Стали известны имена российских хоккеистов, которых не допустили к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Отмечается, что приглашение на Олимпиаду не получили четыре хоккеиста.

Как стало известно, в списке российских хоккеистов, которые не получили допуск на Олимпиаду, оказались защитники Антон Белов и Михаил Науменков, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин. Отмечается, что все остальные кандидаты в сборную России по хоккею допущены к Олимпиаде.

Стоит отметить, что Плотников в 2017 году получил предупреждение от ИИХФ за нарушение антидопинговых правил. В 2012 году Белова дисквалифицировали на 3 месяца после обнаружения в его пробе запрещенного препарата. Ничушкин и Науменков ни разу не были замечены в нарушениях, однако их все же не допустили к Играм.