РУСАДА дисквалифицировала двух российских боксеров за допинг

Российское антидопинговое агентство РУСАДА двух боксеров РФ за нарушение общероссийских антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На официальном сайте РУСАДА сообщается о том, что с 7 ноября 2017 года на 4 года дисквалифицирован Федерацией бокса России Руслан Чобанов, а также с 28 ноября 2017 года на 2 года отстранена Алена Токарчук.

Отмечается, что оба боксёра были дисквалифицированы решением РУСАДА на основании нарушения общероссийских антидопинговых правил за наличие запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена.