В Северодвинске соорудили хоккейный каток по указу Путина

В Северодвинске Архангельской области соорудили хоккейный каток по указу лидера страны Владимира Путина. Ледовая арена была готова всего через 6 месяцев.

Накануне во втором по численности населения городе Архангельской области строители возвели новый спортивный объект. На него из муниципального бюджета Северодвинска отчислили почти 25 миллионов рублей.

Довольно скромный ледовый крытый каток появился в городе кораблестроителей после того, как дал местной власти свои прямые указания российский президент Владимир Путин.

Сообщается, что на возведение этого спортивного сооружения ушло не больше полугода. В спортивной школе «Строитель» развивают шесть видов спорта, а секции ежедневно посещают почти три тысячи местных ребят.

В Северодвинске предусмотрено строительство еще одного крупного объекта для спортивных занятий. На окраине 200-тысячного города в следующем году появится новый ФОК.