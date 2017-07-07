На открытии ОИ-2018 КНДР и Южная Корея пройдут под флагом «Объединенной Кореи»

На церемонии открытия ОИ в Пхёнчхане спортсмены из КНДР и Южной Кореи будут идти под одним флагом «Объединенной Кореи». К такому решению 17 января пришли представители Северной и Южной Кореи, встретившись на невоенной зоне, объединяющей две страны.

Помимо того, что Северная и Южная Корея на мероприятии по открытию ОИ будут идти под одним флагом, представители стран обсудили численность делегаций. Так, от КНДР на ОИ-2018 года прибудет 550 человек. В группу делегатов войдут 230 болельщиков, 140 деятелей культуры и 30 спортсменов из демонстрационной группы тхэквондистов.

Представители стран пришли еще и к тому, что на Олимпиаде будет выступать объединенная женская сборная по хоккею. От Северной и Южной Кореи выступит одна команда спортсменок.

Таким образом, переговоры представителей КНДР и Южной Кореи вывели страны на пути соглашений и компромиссов. Так, страны уже согласны пройти на открытии ОИ под одним флагом, объединить команду хоккеисток и обсуждать количество человек, которые войдут в группы делегаций.