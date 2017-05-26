Глава Калужской области выступает против фанатского движения

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов высказал свою точку зрения о необходимости запретить движение футбольных фанатов в том виде, в котором оно представлено сегодня.

Артамонов считает, что фанатское движение в России в ныне существующем виде необходимо запретить, будь это в его полномочиях. Ведь большая часть там асоциальные граждане, с которыми нужно проводить отдельную работу, информируют СМИ.

Для сравнения губернатор привел пример хоккей, где как он считает, все происходит намного цивилизованнее.

Жители Калужской области любят футбол не меньше остальных, а в связи с тем, что ФК «Калуга» играет во второй лиге, матчи проходят относительно спокойной, добавляет глава региона.

На данный момент Калуга ведет работы по подготовке к приему одной из команд-участниц ЧМ-2018. В городе с этой целью были возведены две тренировочные базы.