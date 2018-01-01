КНДР отправит на Олимпиаду-2018 мастеров по тхэквондо

КНДР отправит на Олимпиаду-2018 мастеров спорта по тхэквондо. Также из Пхеньяна приедут танцоры и музыканты.

Власти Северной и Южной Кореи сели за стол переговоров, чтобы решить ряд вопросов по сглаживанию нервных отношений между двумя странами. Уже прошла первая часть полномасштабных мероприятий, на которых решены некоторые вопросы участия делегации из КНДР в зимней Олимпиаде. Она пройдет в Республике Корея совсем скоро.

Известно, что Пхеньян намерен доставить к месту спортивного праздника группу танцоров и музыкантов, которые покажут миру культуру Северной Кореи. Также в Пхенчхан отправится демонстрационная команда мастеров спорта по тхэквондо. Примет ли кто-то из них участие в соревнованиях пока неизвестно. Переговоры по этому вопросу продолжаются.

Напомним, что Олимпийские игры 2018 года стали поводом для проведения мирных переговоров между Пхеньяном и Сеулом. Последний раз стороны на высшем уровне разговаривали более двух лет назад.