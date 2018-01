Теннисист Томич может бросить карьеру ради шоу на необитаемом острове

Теннисист из Австралии Бернард Томич может временно оставить карьеру ради реалити-шоу на необитаемом острове. Об этом сообщает спортивное издание Tennis World USA.

Спортсмен планирует пропустить сезон этого года и стать участником проекта "Я знаменитость... вытащите меня отсюда!". Ради этого он уже отказался от турнира Australian Open, который проводится в январе. Бернард Томич решил не пытаться попасть в сетку соревнований и пройти квалификацию.

В финансовом плане подобное решение будет выгодно 140-й ракетке мира. За участие в съёмках ему выпишут чек на 472 тысячи долларов. На австралийских состязаниях теннисисту могут вручить денежный приз в 600 тысяч, но лишь в случае победы на четвертьфинальном этапе.

В рамках "I’m a Celebrity… get me out of here!" группу знаменитостей отправляют на остров, где они намерены самостоятельно выживать и питаться. Еженедельно один из участников выбывает.