В 2018-м году в Москве проведут четыре велопарада

В 2018-м году в Москве планируют провести четыре велопарада. Так заявил Владимир Кумов, руководитель проекта Let's bike it.

Подробности грядущих спортивных событий пока не раскрываются. Стоит напомнить, что в 2017-м в столице также состоялись четыре парада велосипедистов: Зимний, Московский, Ночной и Осенний. Их организовали в январе, мае, июле и в сентябре соответственно. Участниками последнего стали порядка 20 тысяч человек. Они преодолели дистанцию примерно в 30 километров.

Кроме того, прошлый год отличился регулярными велосипедными акциями. Среди прочих можно назвать международную сентябрьскую акцию "На работу на велосипеде". Как рассказал Владимир Кумов, она традиционно пройдёт 18 мая и 21 сентября.