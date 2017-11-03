МОК утвердил форму российских хоккеистов на предстоящей олимпиаде

Международный олимпийский комитет принял окончательное решение, касающиеся конечного варианта спортивной формы сборной России по хоккею на предстоящих Олимпийских играх 2018 в Южной Корее, пишет интернет-ресурс «Чемпионат».

За основу разработки был принят аналогичный комплект, созданный компанией Nike, который изначально предполагали взять для участия в играх 2018. Но после решения о том, что сборная Российской Федерации будет участвовать под нейтральным статусом, на выездном (белая) а домашнем (красная), была добавлена надпись «Olympic Athlet from Russia».

Как стало известно раньше, атлеты из РФ смогут приняться участие в предстоящих Олимпийских играх 2018 в Пхенчане под нейтральным флагом. Поводом тому последствия допинговых скандалов.