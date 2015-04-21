Ушел из жизни главный тренер ФК "Металург" Вячеслав Крыгин
Вячеслав Крыгин ушел из жизни 29 декабря 2017 года на 69 году жизни. Об этом написали на официальном сайте ФК "Металург".
Вячеслав Крыгин родился 15 июня в Выксе в 1949 году. Певый матч он провел за вторую сборную Выксы в 1967 году. С 1970 по 1974 играл за "Строитель".
В 1976 он ушел в команду "Металург". В 1976 году команда одержала серебряный приз в чемпионате Горьковской области между командами второй группы и вышел в элитный дивизион.
В 1978 Вячеслав ушел из профессиональной карьеры. В 1983 году Крыгина назначают главным тренером "Металлурга".
Через четыре года команда выиграет бронзовую медаль в клубном зачете.
В следующих сезонах команда завоевывает полноценную "бронзу" чемпионата в Горьковской области, и в 1988 году, он выводит команду к чемпионству.
После множества одержаных побед, он принимает решение приостановить карьеру тренера и уходит в предпринимательскую деятельность. Но спустя время Вячеслав в 2003 на один сезон возвращается в тренера, и возглавляет команду "Металург-Д".
С 2006 по февраль 2015 года он был президентом футбольного клуба «Металлург».