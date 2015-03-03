Экс-футболист «Динамо» Брянск Игорь Стрельбин умер. Спортсмен скончался после тяжелой болезни в 43 года.

3 января ушел в мир иной известный футболист, выступавший за брянское «Динамо» Игорь Стрельбин. Сообщается, что смерть наступила после долгой и мучительной болезни. Профессиональному спортсмену на момент гибели было 43 года.

Стрельбина любила местная публика, и он несколько лет радовал своих поклонников прекрасным владением мяча.

После начала карьеры в Брянске футболист перебрался в другие клубы. Он выступал за команды из подмосковного Краснознаменска, брянский «Спартак-Пересвет», играл в Казахстане, Махачкале и Пятигорске. Последние годы своей спортивной карьеры он провел в казахстанском Атырау, затем перебрался на север России в Мурманск и был в пензенском «Зените». На исходе своих дней он продолжал выступать за родной клуб в качестве играющего тренера.

Прощание с Игорем Стрельбиным состоится 4 января.