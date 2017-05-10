В Чите каратисты выполнили 2018 ударов

Традиционное новогоднее мероприятие каратистов, в котором спортмены в спаринге и единолично исполнили 2018 ударов, прошло в городе Чите. Об этом сообщил один из спортсменов, который принял участие в мероприятии..

Каждый год число ударов, которые совершают каратисты, возрастает на один. Участники акциии признались, что сделать столько ударов совсем не легко, и на этот процесс нужно потратить около часа.

Участниками акции стали не только спортсмены, но и сотрудники ОМОН Управления Рогсвардии по Забайкальному краю с командиром и полковником полиции Виталием Колыжбаевым. Он вместе со своими сотрудниками на протяжении нескольких лет занимаеться этим боевым исскуством и поделился, что карате не только формирует спортивную фигуру, но и сильный дух.

Ранее стало известно, что сотрудник СОБР забайкальской Росгвардии взял на чемпионате СФО по рукопашному бою.