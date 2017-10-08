КНДР собирается отправить команду на Олимпийские игры в Пхёнчхан

В новогоднем обращении к общественности КНДР лидер государства Ким Чен Ын заявил, что собирается предпринять усилия, чтобы национальная команда участвовала в зимних Олимпийских играх. Событие ожидается в феврале и будут проходить в городе Пхёнчхан (Республика Корея).

Слова президента Северной Кореи транслировались по Центральному телевидению КНДР, а значит, что их можно воспринимать вполне серьезно. В своем новогоднем обращении Ким Чен Ын затронул тему спорта, пожелав национальной сборной усердно готовиться к Олимпиаде, чтобы те обрели на ней успех. После этих слов он отметил, что намеревается отправить команду, и делает это в частности для того, чтобы улучшить отношения с властями Южной Кореи.

Оргкомитет Олимпиады уже ответил на это заявление, сообщив, что у КНДР еще есть возможность подать заявление на участие, однако сделать это придется до середины текущего месяца.