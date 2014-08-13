Московское "Динамо" продлило контракт с малазийским футболистом Самбой Соу

Российский футбольный клуб «Динамо» увеличил срок действия контракта с малазийским игроком, играющего в команде в качестве полузащитника Самбой Соу, говорится на официальном сайте «бело-голубых».

Конкретные подробности недавно подписанного контракта с двадцативосьмилетним игроком остаются под занавесой тайны.

Футболист стал играть в «Динамо» в начале лета этого года. В составе московской команды, в общем счету он провел более десяти игр.

По окончанию двадцати туров команда заняла 12-ое место в чемпионате России, набрав в общей сложности 22 очка. По планам организаторов, после зимнего затишья турнир планируют возобновить в марте 18-го года.