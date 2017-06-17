Путин поздравил президента ФИФА с Новым Годом

Владимир Путин поздравил президента ФИФА Джанни Инфантино с приближающимся праздником нового года и поблагодарил его за сотрудничество в организации футбольных мероприятий. Президент России выразил свою надежду на дальнейшую совместную работу в подготовке к ЧМ-2018.

Как сообщается в Кремле, Путин выразил свои поздравления Инфантино с приближающимся праздником Нового года. В поздравительном тексте президент России поблагодарил президента ФИФА помощь и поддержку в организационных работах по проведению Кубка конфедераций 2017 года.

Путин отметил, что он надеется на дальнейшую слаженность в работе и уверен, что Инфантино будет эффективно сотрудничать с Россией в подготовке ЧМ-2018. Президент России указал на большое значение грядущего Чемпионата и сообщил, что он надеется на помощь президента ФИФА.