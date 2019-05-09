Сборная Финляндии обыграла Швецию в овертайме, чем обеспечила себе проход в полуфинал (5:4).

Россия и Финляндия встретятся в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Словакии. Игры полуфинала пройдут в субботу, 25 мая в Братиславе. За выход в финал кроме сборной России и Финляндии будут бороться сборные Чехии и Канады.

Россия вышла в полуфинал благодаря победе над сборной США со счётом 4:3. Как отмечает хоккеист Александр Гуськов, победа над таким сильным соперником далась во многом благодаря голкиперу и нападающим. Вратарь Андрей Василевский несколько раз буквально спас положение команды, вовремя защитив ворота. У соперников – сборной США сильные нападающие, но страдает защита. Проанализировав плюсы и минусы соперников, российская сборная смогла одолеть США в нелёгком поединке.

Впереди у сборной России игра с Финляндией, сборной которой удалось обыграть в овертайме действующих чемпионов мира – Швецию. Посмотреть полуфинальные поединки можно будет 25 мая в 16:15 по московскому времени.