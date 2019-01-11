Оставили Ferrari в гараже? Овечкина могут совсем убрать из большинства из-за Трампа

Не исключено, что в матче с Норвегией он не вышел на лед вместе со всеми потому, что слывет любимчиком американского президента.

В игре «Россия-Норвегия» результативный зачастую Александр Овечкин не отметился попаданием в ворота соперника. И тому есть простое объяснение – его не выпустили играть в большинстве. Руководство национальной сборной объяснило это тем, что большинство в команде долго наигрывалось, а Александр совсем недавно прибыл из Северной Америки, то бишь сыграться с основой он не успел, а посему не нужно и путаться у игроков под ногами.

Ситуацию с Овечкиным прокомментировал нападающий сборной Никита Гусев. По его словам, Александр и виду не подал, что обиделся из-за того, что его оставили в запасе. Впрочем, Никита не вел с капитаном Washington Capitals долгих бесед – по его словам он то подъезжал к скамье, то уезжал, был весь в игре – говорить было некогда.

Вполне возможно, что выдающемуся хоккеисту «аукнулось» пресловутое «Дело Овечкина», когда за него сражались сразу два российских клуба и «Вашингтон». То, что талантливый и перспективный российских спортсмен выбрал иностранный клуб несколько обескуражило российские команды, а вот карьера Овечкина за океаном пошла в гору. Он первый россиянин, который выиграл Кубок Стенли и удостоился личных поздравлений от президента США Дональда Трампа, который является болельщиком Washington Capitals. Американский лидер посвятил победе россиянина отдельный пост в Twitter. За это он даже получил дозу замечаний. Ведь другие команды с выигрышем в национальных чемпионатах он не поздравлял. К примеру, известная в США баскетбольная команда поздравлений от лидера США не дождалась. Да и приглашение посетить их во время тренировки Трамп отклонил. А вот Обама, по словам пользователей, ездил в гости ко всем командам. Некоторые даже обвинили президента в пристрастии к «этому русскому», но развития эта тема не получила, хоть в США тогда как раз заканчивали подготовку доклада о связях Трампа с Россией.

На фоне все усложняющихся отношений между Россией и США, Овечкин мог стать жертвой политической мести и теперь его навсегда могут убрать из большинства. Дескать, если он так обласкан Трампом, то россиянам не стоит ему доверять. Не исключено, что Ferrari от хоккея оставили в гараже из-за того, что его ценят на Западе. Вот и к шайбе его старались не допускать в игре с Норвегией. Пока «сыгранное» большинство справилось без помощи звездного капитана «Вашингтона», но смогут ли они победить без Александра Австрию и сохранить лидерство в группе? Вероятно, что в матче с США Овечкина совсем не выпустят на лед, испугавшись его лояльности к противнику.