Когда и во сколько смотреть игры российской сборной по хоккею? Утвердился календарь ЧМ – 2019

Уже 10 мая Россия будет бороться за победу с Норвегией на ЧМ-2019 по хоккею, кроме того, календарь матчей уже утвердился и можно следить за играми любимых команд.

Май обещает насыщенное времяпрепровождение: нервы, напряжение, радость, а, возможно, и огорчение от предстоящих матчей чемпионата мира по хоккею 2019, где отечественная сборная должна показать себя во всей красе.

Первый матч Россия сыграет с Норвегией 10 мая в 17:15. В воскресенье, 12 мая, российская сборная сразится с Австрией в 13:15. Следующая на очереди игра с Чехией -13 мая в 17:15. 15 мая Италия потягается с российскими игроками в 21:15. После трехдневного перерыва, а именно 18 мая отечественная сборная сыграет с Латвией в 13:15. Предпоследний турнир пройдет со Швецией в 17:15. Завершающий матч тура выпадает на 21 мая, в 21:15 Россия будет бороться за первенство со Швецией. Время указано по московскому.

После отборочного тура запланированы четвертьфинальные матчи и они состоятся 23 мая. Затем полуфинальные игры будут проходить 25, а 26 мая состоится долгожданный финал и борьба за третье место.

Тренер сборной России и болельщики уверены, что в этот раз сборная покажет себя с лучшей стороны и будет достойно биться на ледовой арене, по итогу привезя домой победу и кучу золотых медалей.