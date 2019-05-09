Шансы на победу. Воробьев рассказал о специфике сборной России по хоккею ЧМ-2019

Илья Воробьев, как главный тренер, раскрыл все карты, рассказав о прогнозах на победу на ЧМ-2019 по хоккею и потенциале игроков, сообщают RT. Российская сборная уже отправилась в Братиславу.

До первого хоккейного матча остались считанные дни, а болельщики гадают, как проявит себя новая сборная. Главный тренер команды Илья Воробьев, который, наверное, больше всех переживает за своих подопечных приоткрыл завесу тайны и рассказал о подготовке хоккеистов. В команде имеется множество атакующих игроков, а это является атакующим потенциалом, если брать во внимания прошлый год, то его еще не было. Главная специфика игры направлена именно на отточенное нападение на противника.

В актив сборной России можно занести троих игроков: Кузнецов, Овечкин и Капризов – после фееричного матча с чешскими хоккеистами их разбить никто не посмеет. Неисключено, что тренерский штаб сборной будет экспериментировать с игроками весь предварительный этап.

Если брать во внимание защиту, то стопроцентно в матче сыграют две пары: Сергачев и Нестеров, Орлов и Зайцев. Возможно из «Каламбуса» присоединится Гавриков, и тогда в связке останется Киселевич.

Сейчас уже полностью утвердились четыре звена команды, а также три вратаря. Команда отправилась в Братиславу в составе 25 человек, ожидая еще одного из-за океана. Большинство тренеров прогнозируют победу команды, но подмечают, что болельщикам не стоит ожидать от игроков забивание по 20 шайб за игру. Все и без этого пройдет четко и слаженно.