Полузащитник «Марселя» Абу Диаби объявил о завершении своей футбольной карьеры

Вчера, 22:30 \\ Спорт

В возрасте 32 лет, Абу Диаби - французский полузащитник решил навсегда покончить с карьерой футболиста.

Французское информационное агентство Франс-Пресс сообщило, что футболист завершит профессиональную карьеру. Поскольку в последнее время ему было трудно вернуться на поле из-за ряда неблагоприятных травм. Агентство продублировало слова Диабо, сказав о том, что тело футболиста уже не справляется с поставленной нагрузкой и именно поэтому он уходит из футбола.

 

В 2003 году, уроженец Франции вступил в молодежный состав «Осера». Дебют Диаби за основную команду «Осера» произошел 14 августа 2004, в поединке против французского футбольного клуба «Ренн».

 

12 января 2006 года, Диаби был подписан контракт с британским футбольным клубом «Арсеналом», сумма перехода составила около 2 миллиона фунтов, а летом 2015 года футболист заключтл контракт с французским футбольным клубом «Марсель» сроком на 2 года.

В списке его достижений имеются звания победителя юношеского чемпионата Европы, за 2005 год и обладателя Кубка Англии, за 2013/14, 2014/15 годы.

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Автор - Юлия Кириенко
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