«Лестер» назвал кандидатов на пост главного тренера

Сегодня, 22:13 \\ Спорт

Футбольная команда «Лестер» недавно уволила своего главного тренера Клода Пюэля. Неутешительные результаты команды довели руководство клуба и они приняли решение об увольнении. Также уволили и его ассистента Джеки Бонневай. На следующие матчи с командой будут работать Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

 

Пюэль возглавил клуб в октябре 2017 года. Сейчас «Лестер» занимает 12 место, в их «копилке» 32 очка за 27 игр. В последнем матче они проиграли Кристал Пэлас 4:1.

Сейчас президентом «лис» является Айаватт Шривадданапрабха, который возглавил клуб после смерти его отца Вишая во время аварии вертолета, произошедшей в октябре.

Сейчас руководители «Лестера» подыскивают нового главного тренера. И уже есть несколько претендентов. На этот пост могут стать тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, бывший тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, либо Рафаэль Бенитес.

 

 

 

Также в работе с клубом заинтересованы Сэм Эллардайс и Нил Леннон, но они могут возглавить клуб временно. 47-летний Нил Леннон ранее тренировал Селтик, Болтон и Хиберниан, и там его уволили в январе из-за ссоры с сотрудниками клуба. У 64-летнего Аллардайса опыта работы намного больше. Сэм Эллардайс проработал с Лимериком, Престоном, Блэкпулом, Ноттс Каунти, Болтоном, Ньюкаслом, Блэкберном, Вест Хэмом, Сандерлендом, Кристал Пэлас, Эвертоном, а также недолго возглавлял национальную сборную Англии.

 

  Либо же Дэвид Вагнер, ранее уволенный из Хаддерсфилда после 22 тура.  

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Автор - Александр Фролов
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