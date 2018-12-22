СМИ составили список самых дорогих хоккеистов «Авангарда»

По версии российской ежедневной газеты о спорте «Спорт-Экспресс», Сергей Мозякин – крайний нападающий из «Металлурга» является самым высокооплачиваемым нападающим КХЛ. Также издание подготовило список остальных самых дорогостоящих участников чемпионата.

В 10-ку лидеров вошли игроки: «Металурга» — хокейного клуба из Новокузнецка, «Aвтомобилиста» — команды по хоккею с шайбой из Екатеринбурга, «СКА» — российского хоккейного клуба из Санкт-Петербурга, «Ак Барс», «ЦСК» и «Салават Юлаев». Список показал, что некоторые игроки получают от 125 до 180 миллионов рублей, однако заработные платы хоккеистов указаны без учета бонусов.

Вслед за Мозякиным идет Павел Дацюк - центральный нападающий клуба КХЛ СКА Санкт-Петербург, Hиколай Kулемин - бывший игрок сборной России и правый нападающий клуба КХЛ «Металлург», Hайджел Доус - казахстанский хоккеист канадского происхождения и Aндрей Mарков - ащитник клуба КХЛ «Ак Барс».

В свою очередь хоккеисты профессионального хоккейного клуба «Авангард», представляющего Омск и выступающего в Континентальной хоккейной лиге, заняли от 21 до 31 строчки.

22 позиция досталась Kоди Френсону - канадскому хоккеисту и ащитнику клуба, его зрплата составляет 90 миллионов рублей. На 24 строчке разместился финский хоккеист Kарри Pяме, занимающий позицию вратаря на поле с зарплатой в 85 миллионов. 26 и 29 место заняли россиянин Алексей Eмелин и Kирилл Петров - 80 миллионов. 31 строчка принадлежит Cергею Широкову - крайнему нападающему, также получающему 80 миллионов рублей.

СМИ предполагают, что уже к следующему чемпионату, «Авангард» возглавит рейтинг самых высокооплачиваемых клубов.