Болельщики изобразили футболистов «Спартака» в образе героев фильма «Фантастические твари»

Накануне, фанаты «Спартака» в ожидании грядущего матча, расклеили по столице России массу афиш с изображением владельца клуба Леонида Федуна, а также его игроков. Участники постера стилизованы под главных героев приключенческого фильма Дэвида Йейтса «Фантастические твари и где они обитают».

Как сообщается в Twitter-аккаунте Russian Ultras: «Фанаты Спартака в преддверии продолжения чемпионата расклеили по Москве около тысячи афиш с анонсом блокбастера, который происходит в отношениях фанатов с руководством клуба. Смотрите на всех стадионах страны с 3 марта».

На постере есть уточнение, мол «твари» пришли из «фантастического мира Федуна». А слоган фан-версии фэнтези-ленты задает вопрос о том, когда же они все-таки покинут «Спартак».

Известно, что конфликт между болельщиками «Спартака» и руководством клуба в лице капитана команды Глушакова, накалился после 22 октября 2018 года. Это произошло из-за увольнения тренера Массимо Карреры, который стал первым иностранным специалистом в истории красно-белых, которому удалось в своем дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года он вошел в число пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo. В свою очередь, на каждом последующем матче, фанаты требуют лишить Глушакова капитанской повязки и призывают Федуна продать клуб.

Уже 3 марта «Спартак» сойдется в поединке с «Краснодаром» на своем стадионе. Болельщики ждут матч с нетерпением.